Defiende Yunes afiliación a Morena... y comisión ya inició una revisión ante quejas

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez calificó como injustas las protestas contra su afiliación a Morena, la cual defendió y anunció su decisión de permanecer en las filas del partido.

Luego de unirse oficialmente a Morena, se desató una ola de críticas encabezadas por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para que se echara para atrás la afiliación de Yunes.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran anomalías por 51.9 mil millones de pesos en cuenta pública 2023

A través de un comunicado, el ex panista dijo que solicitó su afiliación a Morena como una consecuencia de su participación con el grupo parlamentario de ese partido en el Senado desde septiembre de 2024.

“He votado a favor de las distintas reformas constitucionales que tienen como objetivo la transformación y el avance del País. Tanto la reforma judicial, la de supremacía constitucional, como la de la Guardia Nacional y otras más han contado con mi apoyo”, refirió.

Aseguró que su intención no es provocar una crisis interna en Morena y lamentó que su afiliación generara acusaciones que consideró infundadas.

“No tengo la intención de provocar un problema interno en Morena, ni tampoco de disputar espacios a nadie. He actuado de frente y de buena fe, no hay nada oculto. Lamento que mi solicitud haya generado una reacción que no me parece justa, incluyendo acusaciones infundadas. Esperaré a que las mismas se hagan públicas para darles respuesta”.

“Igualmente, me he dedicado a cumplir mi compromiso de apoyar en todo lo positivo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, convencido de que México requiere un Ejecutivo fuerte.

“Haré lo que sea mejor para Veracruz, para México y para Morena, movimiento que en el Senado me ha dado un trato que mucho agradezco. A la Gobernadora de Veracruz mi respeto y deseos de que tenga éxito”, manifestó.

REVISA COMISIÓN DE HONESTIDAD SU AFILIACIÓN

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, anunció que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ya inició la revisión de la afiliación de Yunes al partido.