$!Edgar Amador, nuevo Secretario de Hacienda, activa oficialmente sus redes sociales previo a ser ratificado

A diferencia de sus predecesores, Carlos Urzúa y Arturo Herrera, quienes no tenían presencia en redes sociales antes de asumir el cargo, Amador Zamora ya contaba con una cuenta personal en X, @elquiama, activa desde julio de 2011. En ella, se define como: “Soy un chilango sinaloense nacido en Coahuila. De donde vengo no soy, y en donde estoy, aún no llego”.