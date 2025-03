‘Estamos bajo amenaza’: Ceci Flores denuncia campaña contra Madres Buscadoras tras caso de Rancho Izaguirre

DECLARACIONES DE CECI FLORES SOBRE CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO EN SU CONTRA ANTE CASO DE TEUCHITLÁN

Ante esta situación, Ceci Flores declaró: “Estamos bajo amenaza”. En su mensaje, señaló que ha sido objeto de una campaña de desprestigio y que su rostro ha sido vinculado con una causa que pertenece a miles de familias en México que buscan a sus desaparecidos.

“Desde hace varios días han creado campañas que buscan ponerle mi rostro a una causa que le pertenece a las 142 mil madres que tienen un desaparecido, han querido desacreditarme para evadir una realidad que le duele a todo un país y eso tuvo como consecuencia que un cártel piense que yo intervine en Teuchitlán solo para perjudicarlos”, expresó.

Asimismo, denunció que integrantes del colectivo en Jalisco y periodistas que han acompañado su labor han tenido que desplazarse debido a las amenazas recibidas.

CECI FLORES LE DICE A LOS CÁRTELES: ‘NO SOMOS SUS ENEMIGAS, LO ÚNICO QUE BUSCAMOS ES A NUESTRO HIJOS’

Flores envió un mensaje directo a los grupos criminales, reiterando que las Madres Buscadoras no buscan venganza ni justicia, sino la localización de sus seres queridos:

“Como tantas veces, quiero mandar un mensaje a los cárteles: las Madres Buscadoras no somos sus enemigas, lo único que buscamos es a nuestros hijos, a quienes dimos vida, y que más quisiéramos que encontrarlos vivos, pero si no es posible, queremos saber dónde están para llevarlos a casa y saber dónde ir a rezarles”.

“No buscamos justicia, ni que se les procese, son batallas en las que no podemos desperdiciar fuerzas. Por eso, y ante las amenazas que hemos recibido por el rancho de Teuchitlán y otros, lo único que buscamos nosotras es la esperanza de que ahí encontremos a varios de nuestros desaparecidos, no otra cosa”, enfatizó.

Finalmente, pidió que cesen las amenazas y que se les permita continuar con la búsqueda:

“Les rogamos que no nos maten, que no nos amenacen, por favor; solo somos madres con palas que no se quieren ir de este mundo sin volver a abrazar a sus hijos”.