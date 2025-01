‘Estamos listos’, dice SRE sobre posible crisis por próximos mandatos Donald Trump

Frente a las amenazas del presidente electo, Donald Trump, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, aseguró que México está preparado para enfrentar los retos derivados de la próxima administración estadounidense, descartando que haya una crisis.

“Estamos listos”, afirmó el funcionario durante la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 2025.

Velasco subrayó que la SRE lleva meses preparándose para este momento, incluyendo escenarios que involucran tanto a Estados Unidos como a Canadá.

“¿Qué nos ha pedido la presidenta? Primero que nada, que prioricemos el tema de los y las mexicanas en Estados Unidos, todas las implicaciones que tiene para ellos la llegada del gobierno del presidente Trump”, explicó.

Rechazó las críticas que sugieren una falta de preparación: “Hay muchas personas que dicen: ‘es que México no va a estar listo, no va a poder, va a haber una crisis’. No es cierto, tenemos ya una experiencia muy importante haciendo frente a este tipo de situaciones”, señaló.

El funcionario destacó la capacidad de los representantes de México en el extranjero para afrontar estos desafíos. “Tenemos que hacer todo en nuestras manos en este punto porque esa capacidad se vea, se traduzca en un impacto real”, añadió.

A pesar de “el ruido” y “la incertidumbre”, Velasco se mostró optimista sobre el futuro y reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el trabajo del canciller Juan Ramón de la Fuente, por su papel en este proceso.