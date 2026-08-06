Estima Coparmex una derrama de 11 mmdp durante este verano en CDMX

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    Estima Coparmex una derrama de 11 mmdp durante este verano en CDMX
    En esta época la economía se impulsa por las graduaciones en especial de educación media y superior y turismo de nacionales y extranjeros. Cuartoscuro
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El impacto directo positivo se proyecta para unos 77 mil negocios que en conjunto cuentan con 510 mil empleadoS

CDMX.- Durante la temporada de verano en la CDMX se estima una derrama económica de 11 mil 21 millones de pesos, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presentan-iniciativa-para-facultar-al-congreso-a-legislar-en-materia-de-ia-DB22678469

El impacto directo positivo se proyecta para unos 77 mil negocios que en conjunto cuentan con 510 mil empleados.

GIROS QUE SE VERÁN BENEFICIADOS

La razón principal de la derrama económica, destacó la Confederación capitalina, es que en esta época la economía se impulsa por las graduaciones en especial de educación media y superior y turismo de nacionales y extranjeros, con ocupación en hoteles y visitas a diversos lugares de esparcimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/piden-investigar-al-titular-de-la-sep-por-dichos-sobre-beca-rita-cetina-IB22677870

“Los giros que se verán mayormente beneficiados son agencias de viajes, hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento y recreación, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, salones de eventos, cafeterías y diversos establecimientos dedicados al comercio y la prestación de servicios, cuya demanda aumenta significativamente”, afirmó la Coparmex.

Con esa cifra, destacó el organismo empresarial, se trataría de una de las épocas más altas en lo que va de 2026 para el comercio establecido.

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