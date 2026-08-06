Estima Coparmex una derrama de 11 mmdp durante este verano en CDMX

CDMX.- Durante la temporada de verano en la CDMX se estima una derrama económica de 11 mil 21 millones de pesos, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México ( Coparmex ).

El impacto directo positivo se proyecta para unos 77 mil negocios que en conjunto cuentan con 510 mil empleados.

GIROS QUE SE VERÁN BENEFICIADOS

La razón principal de la derrama económica, destacó la Confederación capitalina, es que en esta época la economía se impulsa por las graduaciones en especial de educación media y superior y turismo de nacionales y extranjeros, con ocupación en hoteles y visitas a diversos lugares de esparcimiento.