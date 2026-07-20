Coparmex urge al Congreso de Nuevo León a dictaminar sobre la Ley Metropolitana

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    La iniciativa propone la creación de un modelo formal de gobernanza metropolitana mediante instancias permanentes de coordinación. Cuartoscuro
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La iniciativa en la materia, añadió la institución en un comunicado, está lista para ser discutida

MONTERREY, NL.- Ante el crecimiento del área metropolitana y los problemas que ya la aquejan y podrían agudizarse, la Coparmex Nuevo León urgió al Congreso local a dictaminar sobre la propuesta de Ley de Coordinación Metropolitana.

Movilidad, ordenamiento territorial, calidad del aire, manejo del agua y desarrollo urbano son asuntos que se deben de atender como retos compartidos de toda la mancha urbana, consideró el organismo patronal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hay-250-agentes-extranjeros-en-territorio-nacional-sheinbaum-NL22296975

La iniciativa en la materia, añadió la institución en un comunicado, está lista para ser discutida.

“Es indispensable fortalecer los mecanismos institucionales de coordinación para atender retos compartidos como movilidad, ordenamiento territorial, infraestructura, calidad del aire, manejo del agua y desarrollo urbano”, advirtió la organización.

PLAN DE GOBERNANZA METROPOLITANA

“La iniciativa propone la creación de un modelo formal de gobernanza metropolitana mediante instancias permanentes de coordinación, entre ellas una Mesa de Coordinación Metropolitana, un Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), un Consejo Consultivo Ciudadano y mecanismos de financiamiento para proyectos de impacto regional”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-dafne-zapata-esto-es-lo-que-se-sabe-de-la-muerte-de-la-adolescente-en-campamento-militarizado-en-tamaulipas-HL22295277

El comunicado señala que sólo hay tres temas de la iniciativa que aún requieren deliberación adicional: la integración y facultades de voto de la Comisión Metropolitana, el mecanismo de designación de la dirección del Instituto Metropolitano de Planeación y la definición del tribunal competente para la resolución de controversias.

RETOS EN LA ZONA METROPOLITANA

“Los problemas que enfrenta nuestra zona metropolitana no se detienen en los límites municipales”, señaló Roberto Cantú Alanis, presidente de la Coparmex Nuevo León, de acuerdo con el boletín.

“El tráfico no termina al cruzar una avenida entre municipios; la contaminación del aire no distingue fronteras administrativas; la seguridad requiere coordinación permanente. La disponibilidad de agua, la infraestructura vial, el transporte público, el desarrollo urbano y, cada vez más, la planeación energética, son retos claramente metropolitanos”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-otro-incendio-en-la-refineria-olmeca-en-dos-bocas-tabasco-KL22296084

El organismo señaló que actualmente cinco millones de personas viven, trabajan o estudian en el área metropolitana y que, de acuerdo con el Consejo Nuevo León, la población de la Ciudad podría alcanzar 7.5 millones de habitantes en 2040.

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