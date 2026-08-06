Piden investigar al titular de la SEP por dichos sobre beca Rita Cetina

CDMX.- El vicecoordinador económico del PAN en San Lázaro, Héctor Saúl Téllez, demandó iniciar una investigación al Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, luego que en un video en redes aseguró que los 2 mil 500 pesos de la beca Rita Cetina eran enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum. El legislador consideró que lo dicho por el funcionario público no es un detalle, sino un hecho gravísimo, porque el artículo 134 de la Constitución prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos.

Además, dijo, el artículo 223 del Código Penal Federal contempla el delito de peculado cuando un servidor público utiliza ilícitamente recursos públicos para promover su imagen política o social, la de un superior jerárquico o la de un tercero.

PIDEN INDAGAR EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS Téllez demandó investigar quién produjo y pagó el video, si se utilizaron recursos, personal o equipos públicos y quién autorizó atribuir personalmente a la mandataria federal un beneficio financiado por los mexicanos. El legislador panista aseguró que el dinero público no le pertenece a la presidenta y que los programas sociales no son regalos personales del Gobierno.

“Si hubo recursos públicos utilizados para promover la imagen de la presidenta, ya no hablamos solamente de propaganda personalizada: podría existir responsabilidad penal”, indicó.

El martes pasado, Delgado publicó en redes sociales un video en el que informa que, a partir de ese día, iniciaría el depósito 2 mil 500 pesos de la beca Rita Cetina a casi 10 millones de niñas y niños de escuelas primarias públicas, dinero que dijo “les manda la presidenta como apoyo para útiles, uniformes. O ¿por qué no? Un buen libro”. PROGRAMAS SOCIALES NO TIENEN DUEÑO Téllez expuso que si bien es la autoridad la que determinará responsabilidades, nadie debe normalizar el uso de programas sociales con fines electorales o propagandísticos. Insistió en que los programas sociales no tienen dueño, las becas no las regala un partido y la presidenta no manda dinero de su bolsillo.

“Son recursos de los mexicanos. Convertir derechos sociales en propaganda personal no sólo es éticamente inadmisible. Puede tener consecuencias legales”, afirmó.