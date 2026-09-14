Silvio Rodríguez regresará a México en 2027; ofrecerá conciertos en Monterrey, Guadalajara, Puebla y CDMX

El cantautor cubano Silvio Rodríguez volverá a México en 2027 para reencontrarse con un público con el que mantiene una relación de más de cinco décadas. El intérprete de “Ojalá”, “Unicornio” y “La maza” tiene programada una nueva serie de presentaciones en distintas ciudades del país. De acuerdo con la programación proporcionada, la gira contempla cuatro fechas en abril de 2027. El recorrido comenzará el 15 de abril en Monterrey, continuará el 18 de abril en Guadalajara y tendrá una tercera presentación el 22 de abril en Puebla, antes de cerrar el 26 de abril en la Ciudad de México.

El regreso cobra especial relevancia por la historia que Rodríguez ha construido con el público mexicano desde la década de los 70, cuando la Nueva Trova cubana comenzaba a encontrar eco fuera de la isla. Su primer acercamiento con México ocurrió en 1975, cuando llegó como parte de una delegación cultural cubana invitada al país.

Aquel primer encuentro tuvo como escenario el desaparecido Cine París, ubicado sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Rodríguez compartió aquella experiencia con otros representantes de la Nueva Trova, entre ellos Pablo Milanés, Sara González y Noel Nicola, en una época en la que el movimiento musical cubano comenzaba a ganar seguidores entre el público mexicano. A partir de entonces, la presencia de Silvio Rodríguez en México se convirtió en una constante. Sus canciones, caracterizadas por la combinación de poesía, trova, reflexión social y referencias políticas, encontraron particularmente buena recepción entre varias generaciones de mexicanos.

Durante las décadas siguientes, el cantautor se presentó en distintos escenarios y espacios culturales del país, incluidos recintos universitarios y grandes foros de la Ciudad de México. Su relación con México también se extendió a encuentros culturales y actividades vinculadas con la literatura y la canción latinoamericana. Uno de los momentos más recordados de su trayectoria en territorio mexicano ocurrió en 2002, cuando participó en actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con el paso de los años, sus canciones fueron dejando de pertenecer únicamente al circuito de la trova para incorporarse al repertorio sentimental y cultural de varias generaciones. Luego, Silvio Rodríguez estuvo en el Zócalo capitalino el 20 de noviembre de 2006, en un acto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Otro capítulo importante ocurrió en 2022, cuando Rodríguez regresó a México después de ocho años de ausencia. Antes de presentarse gratuitamente en el Zócalo capitalino ofreció dos conciertos en el Auditorio Nacional, dentro de la serie denominada “La espera terminó”.

El 10 de junio de ese año, alrededor de 100 mil personas se congregaron en la Plaza de la Constitución para escucharlo. La lluvia no impidió que el público permaneciera frente al escenario durante un recital en el que sonaron algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Ojalá”, “Unicornio”, “La maza”, “Óleo de mujer con sombrero” y “Sueño con serpientes”. Aquella presentación también tuvo un componente simbólico por la fecha en que se realizó, el 10 de junio, aniversario de la represión estudiantil de 1971 conocida como El Halconazo. El propio Rodríguez se refirió a la importancia de la fecha y manifestó su solidaridad con las expresiones sociales que han marcado la historia mexicana. La noche en el Zócalo confirmó además que la música de Silvio Rodríguez mantiene capacidad para reunir a públicos de distintas edades. Jóvenes que descubrieron sus canciones en años recientes compartieron el espacio con seguidores que habían escuchado sus primeros discos desde las décadas de los 70 y 80. Ahora, cinco años después de aquel multitudinario encuentro, el cantautor cubano prepara un nuevo acercamiento con México. La ruta anunciada para 2027 llevará su música a Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, cuatro ciudades con una amplia tradición de conciertos y actividad cultural. SILVIO RODRÍGUEZ Y LA IZQUIERDA MEXICANA La relación de Silvio Rodríguez con la izquierda mexicana tuvo uno de sus momentos más visibles durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El cantautor cubano fue invitado a la toma de protesta de López Obrador como presidente en diciembre de 2018 y posteriormente ambos se reunieron en Palenque, Chiapas. El tabasqueño llegó a referirse públicamente a Rodríguez como su amigo y en distintas ocasiones citó sus canciones durante sus conferencias matutinas. En junio de 2022, durante un concierto en el Auditorio Nacional, Rodríguez incluso dedicó a López Obrador la canción “El necio”, un tema asociado con la defensa de las convicciones políticas del propio trovador. La cercanía también coincidió con la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, entonces jefa de Gobierno. Fue durante su gestión cuando Rodríguez ofreció su multitudinario concierto gratuito del 2022 en el Zócalo capitalino, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México. Aunque la relación personal más documentada del músico es con López Obrador, aquel recital quedó vinculado políticamente con la administración de Sheinbaum, tanto por la dimensión del evento como por el contexto de la llamada Cuarta Transformación.