Grito de Sheinbaum en el Zócalo Capitalino... ¿A qué hora es, calles cerradas y qué artistas se presentarán?

La ceremonia oficial está programada para las 23:00 horas . El protocolo contempla la arenga de la presidenta, el toque de la campana, el Himno Nacional y los tradicionales fuegos artificiales.

El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de personas este martes 15 de septiembre con motivo del Grito de Independencia 2026 , ceremonia que encabezará por segunda ocasión la presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón de Palacio Nacional.

La jornada comenzará antes. A partir de las 19:00 horas habrá actividades culturales y presentaciones en la Plaza de la Constitución, mientras que el programa musical principal arrancará alrededor de las 21:00 horas. El acceso será gratuito y estará sujeto a la capacidad de la plancha del Zócalo.

INTOCABLE ENCABEZARÁ EL CONCIERTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE

El grupo Intocable será la agrupación estelar de los festejos patrios en el Zócalo. Su presentación forma parte de su gira Cultura Tour 2026 y está prevista alrededor de las 21:45 horas, antes de la ceremonia del Grito.

Además de la agrupación de música norteña-tejana, el programa incluye la participación del Mariachi de la Guardia Nacional, el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional y el grupo de la Armada de México.

También se presentarán José Alfredo Jiménez Medel, nieto del compositor José Alfredo Jiménez, así como los tres finalistas del concurso México Canta, de acuerdo con la información difundida sobre el programa de la noche.

La presidenta Claudia Sheinbaum también adelantó que habrá una sorpresa durante la ceremonia. “va a haber su sorpresa en el Grito”, dijo al ser cuestionada sobre la celebración, además de señalar que mencionará a personajes históricos que normalmente no aparecen en las arengas.

ESTAS SON LAS CALLES QUE TENDRÁN CIERRES

Debido a la concentración de personas en el Centro Histórico, habrá cierres viales y filtros de seguridad en las calles cercanas al Zócalo. Entre las vialidades afectadas se encuentran 20 de Noviembre, 5 de Febrero y Pino Suárez, cuyos accesos pueden restringirse conforme avance el operativo.

Los accesos peatonales a la Plaza de la Constitución también estarán vigilados por elementos de seguridad y personal de Protección Civil. No existe una hora única para cerrar las entradas, ya que estas restricciones dependen del aforo máximo que alcance la plancha.

Ante los cierres en el primer cuadro de la capital, algunas de las vialidades que pueden funcionar como alternativas son Eje Central Lázaro Cárdenas y Circuito Interior, dependiendo del punto desde el que se realice el traslado y de las condiciones del tránsito.

Las autoridades han llamado a considerar que el Centro Histórico tendrá una fuerte concentración de personas durante varias horas. Por ello, los accesos al Zócalo pueden quedar restringidos antes de que comience la ceremonia principal.

¿HABRÁ LEY SECA Y CUÁNDO CIERRAN LOS ACCESOS?

La celebración en el Zócalo es gratuita, pero el ingreso no está garantizado si la Plaza de la Constitución alcanza su capacidad máxima. La recomendación difundida para quienes buscan entrar es llegar con varias horas de anticipación, incluso antes de las 16:00 horas.

Respecto a la Ley Seca, no existe una prohibición general para toda la Ciudad de México durante la jornada. Algunas alcaldías sí establecieron restricciones específicas para la venta de alcohol, por lo que las medidas dependen de cada demarcación.

El operativo también contempla vigilancia en distintos puntos de la capital para las celebraciones patrias. En el Zócalo, los filtros estarán relacionados principalmente con el control del acceso y la seguridad de las personas que acudan a la ceremonia.