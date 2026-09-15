Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Tormenta a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una gran masa de aire frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, así como circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical 39 al sur de Jalisco, provocarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del territorio nacional; se prevé que al final del día la onda tropical 39 dejará de afectar al país.

Continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste). El miércoles, el monzón mexicano sobre el noroeste de México y canales de baja presión en el interior del país, aunados a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, occidente y sur de México. Simultáneamente, se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias sobre estados del norte y centro de la República Mexicana.

El jueves, una masa de aire frío se desplazará sobre el golfo de México e interactuará con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera que recorrerá la península de Yucatán y dicho golfo esta condición incrementará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Así mismo, se prevé refrescamiento de las temperaturas sobre el norte, oriente y centro de la República Mexicana, lo cual durante el jueves dará fin a la onda de calor en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; además se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 18 y máxima de 30 grados, con probabilidad de chubascos, el miércoles tendremos una máxima de 29 y una mínima de 16 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 28 y mínima de 16. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Durango (oeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (suroeste) y Colima. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (oeste), Zacatecas (sur), Michoacán (oeste, centro y norte), Guerrero (este), Hidalgo (este), Puebla (norte), Veracruz (norte), Oaxaca (este), Quintana Roo (norte) y Yucatán (centro y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Nuevo León. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Campeche y Yucatán. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.