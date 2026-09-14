Polémica legal envuelve a Edson Álvarez: productor audiovisual anuncia acciones penales por supuesto fraude y secuestro

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    Polémica legal envuelve a Edson Álvarez: productor audiovisual anuncia acciones penales por supuesto fraude y secuestro
    El seleccionado mexicano niega de manera categórica cualquier vinculación con los hechos denunciados. FOTO: CUARTOSCURO

Juan José López Ordóñez y su defensa legal exigen la liquidación de un proyecto documental sobre la trayectoria del futbolista

El entorno del futbolista internacional Edson Álvarez enfrenta un severo conflicto judicial. El productor audiovisual Juan José López Ordóñez, en compañía de su representante legal, Gerardo Rincón, hizo públicas una serie de acusaciones penales que involucran al actual jugador del West Ham United y a su exentorno familiar por supuestos delitos de fraude, privación ilegal de la libertad y amenazas.

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De acuerdo con las declaraciones brindadas en conferencia de prensa, el conflicto tiene su origen en la producción de un documental independiente que retrataba la trayectoria deportiva de Álvarez, desde sus inicios en Tlalnepantla hasta su consolidación en el futbol europeo. López Ordóñez asegura haber invertido cerca de 3.5 millones de pesos en la filmación durante dos años, monto que reclama como un adeudo no finiquitado por parte del círculo del atleta, encabezado presuntamente en su momento por Jonathan Toache Bedolla.

Las carpetas de investigación y la postura de la defensa

El equipo legal del productor detalló la existencia de dos carpetas de investigación abiertas ante las autoridades de la Ciudad de México: una por el presunto delito de fraude financiero y otra por privación ilegal de la libertad. Asimismo, anunciaron que preparan una tercera acción penal enfocada en recientes amenazas recibidas.

Durante su testimonio, López Ordóñez relató haber sido interceptado en la zona de Polanco y trasladado en contra de su voluntad hacia el oriente de la capital mexicana, donde habría permanecido retenido durante seis horas bajo agresiones físicas y presiones para firmar documentos. Aunque el querellante vincula estos actos con el entorno cercano del futbolista, la representación legal reconoció que la fiscalía será la encargada de deslindar o establecer responsabilidades penales.

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Posicionamiento oficial del futbolista y situación jurídica

Frente a la difusión de estos señalamientos, Edson Álvarez emitió una postura oficial en la que desmarcó categóricamente su persona de cualquier acto ilícito o intimidatorio. El seleccionado nacional afirmó no tener relación con los hechos narrados por el productor y enfatizó que, en caso de existir imputaciones formales, estas deben probarse con rigor ante los tribunales correspondientes. De igual manera, trascendió que su equipo legal contempla iniciar procedimientos por difamación contra quien resulte responsable.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han emitido una resolución definitiva ni se ha confirmado la existencia de una orden de aprehensión o requerimiento de extradición contra el deportista. El proceso se mantiene en etapa inicial de integración probatoria, amparado bajo el principio de presunción de inocencia para las partes involucradas.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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