Polémica legal envuelve a Edson Álvarez: productor audiovisual anuncia acciones penales por supuesto fraude y secuestro

El entorno del futbolista internacional Edson Álvarez enfrenta un severo conflicto judicial. El productor audiovisual Juan José López Ordóñez, en compañía de su representante legal, Gerardo Rincón, hizo públicas una serie de acusaciones penales que involucran al actual jugador del West Ham United y a su exentorno familiar por supuestos delitos de fraude, privación ilegal de la libertad y amenazas.

De acuerdo con las declaraciones brindadas en conferencia de prensa, el conflicto tiene su origen en la producción de un documental independiente que retrataba la trayectoria deportiva de Álvarez, desde sus inicios en Tlalnepantla hasta su consolidación en el futbol europeo. López Ordóñez asegura haber invertido cerca de 3.5 millones de pesos en la filmación durante dos años, monto que reclama como un adeudo no finiquitado por parte del círculo del atleta, encabezado presuntamente en su momento por Jonathan Toache Bedolla.

Las carpetas de investigación y la postura de la defensa

El equipo legal del productor detalló la existencia de dos carpetas de investigación abiertas ante las autoridades de la Ciudad de México: una por el presunto delito de fraude financiero y otra por privación ilegal de la libertad. Asimismo, anunciaron que preparan una tercera acción penal enfocada en recientes amenazas recibidas.

Durante su testimonio, López Ordóñez relató haber sido interceptado en la zona de Polanco y trasladado en contra de su voluntad hacia el oriente de la capital mexicana, donde habría permanecido retenido durante seis horas bajo agresiones físicas y presiones para firmar documentos. Aunque el querellante vincula estos actos con el entorno cercano del futbolista, la representación legal reconoció que la fiscalía será la encargada de deslindar o establecer responsabilidades penales.