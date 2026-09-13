Profeco pone en marcha operativo ‘Fiestas Patrias 2026’

CDMX.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)en México informó que, a través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) ubicadas en el país, implementará el Programa de Verificación y Vigilancia “Fiestas Patrias 2026”, del 14 al 16 de septiembre.

A través de un comunicado, explicó que durante el operativa se vigilará que proveedores y prestadores de servicios de diversos giros comerciales que oferten bienes, productos y servicios alusivos a las celebraciones patrias, ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

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Detalló que como parte de estas acciones de verificación, personal de la dependencia supervisará tiendas de autoservicio, departamentales, tiendas de conveniencia; abarroteras, misceláneas y cremerías; vinaterías y ultramarinos; expendios de cerveza, tiendas de disfraces, carnicerías y pollerías; restaurantes, cervecerías y bares; centros de espectáculos, salones de baile y discotecas; expendios de materias primas, panaderías, expendios de masa de maíz y nixtamal, tortillerías y estacionamientos públicos.

Precisó que también se vigilará que precios y tarifas estén exhibidos en montos totales a pagar, de manera clara y legible; que se respeten promociones y ofertas anunciadas y que la información o publicidad sea veraz.

Adicionalmente, indicó que se supervisará que los instrumentos de medición, como básculas y relojes registradores de tiempo que se usen en las transacciones comerciales, se encuentren ajustados y calibrados.

La Profeco recordó que, en caso de requerirlo, las y los consumidores pueden presentar sus quejas, denuncias o solicitar asesoría a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como de las redes sociales de la dependencia.