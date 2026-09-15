Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 24 mil pesos a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse

Este programa apoya, preferentemente, a personas productoras de granos, caña de azúcar, café, cacao, nopal o miel de abeja . Los cultivos de granos que se contemplan son maíz, frijol, trigo, arroz, avena, amaranto, cebada, soya, ajonjolí, cacahuate, garbanzo, haba, cártamo, lenteja, girasol, alverjón, linaza, colza o canola, sorgo, y chía.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Producción para el Bienestar 2026 , una estrategia que busca mejorar la producción de cultivos y productos prioritarios de las y los productores agropecuarios de pequeña o mediana escala, mediante apoyos económicos entregados de manera directa.

Las y los productores que pueden recibir este programa deben contar con superficies de hasta 20 hectáreas en tierras de temporal y de hasta 5 hectáreas en riego , o bien, ser apicultores con hasta 100 colmenas .

El apoyo económico se entrega de manera anual y varía en función del tipo de producto y el número de hectáreas con las que cuente el o la productora; este 2026, el monto mínimo es 7 mil 300 pesos y el máximo es de 24 mil pesos por persona derechohabiente.

REGISTRO PERMANENTE

Para nuevas incorporaciones al programa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emitirá convocatorias, durante las cuales las y los interesados deberán acudir a los módulos de atención que se habiliten.

Para recibir esta información o mayores detalles sobre Producción para el Bienestar puedes llamar vía telefónica al 800 TU CAMPO (800 882 2676) de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas o solicitar información al correo atencion.ppb@agricultura.gob.mx.

BENEFICIOS QUE OFRECE PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR 2026

Producción para el Bienestar también brinda capacitación y acompañamiento técnico-organizativo, a fin de facilitar la adopción de prácticas agroecológicas y sustentables e incrementar así la producción principalmente de maíz, frijol, café, caña de azúcar, cacao, nopal, miel o leche, cebolla, chile serrano, y jitomate, así como para fortalecer la instrumentación de servicios de vinculación productiva.

Con el objetivo de priorizar la igualdad y la inclusión social, se fomentan políticas transversales para garantizar que, por lo menos, el 28% de las personas beneficiarias de Producción para el Bienestar sean mujeres y que al menos el 45% se ubique en alguno de los municipios con población indígena definidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Para el Gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, la atención al sector rural es una prioridad y la meta es elevar la producción como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y el bienestar de las familias.

Además, las y los productores que estuvieron en el programa en 2024 pueden acceder también al programa Fertilizantes para el Bienestar siempre y cuando no hayan recibido este insumo en 2025.

El compromiso es construir un sistema agroalimentario mexicano productivo, justo, saludable, incluyente y sustentable.

Esta visión contrasta con el abandono histórico en el que estuvieron los campesinos de pequeña escala y de comunidades indígenas, cuestión que comenzó a cambiar con la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

Ahora, las y los agricultores tienen a su disposición programas como Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar y Precios de Garantía, todo con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar para todas y todos.