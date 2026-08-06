Presentan iniciativa para facultar al Congreso a legislar en materia de IA

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    Presentan iniciativa para facultar al Congreso a legislar en materia de IA
    La propuesta plantea modificaciones al artículo 73 de la Constitución para dar facultades al Congreso. Cuartoscuro

El objetivo es que pueda expedir leyes sobre “el uso e implementación de los sistemas de Inteligencia Artificial”

CDMX.- La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Gabriela Jiménez, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa que faculta al Congreso para legislar en materia de Inteligencia Artificial (IA).

La propuesta plantea modificaciones al artículo 73 de la Constitución para establecer que el Congreso podrá expedir leyes sobre “el uso e implementación de los sistemas de Inteligencia Artificial”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/piden-investigar-al-titular-de-la-sep-por-dichos-sobre-beca-rita-cetina-IB22677870

De acuerdo con la exposición de motivos, la IA se ha convertido en una tecnología de propósito general que atraviesa la economía, la Administración pública, la salud, la seguridad, la educación, la creación intelectual y la vida cotidiana de las personas, de ahí que es una herramienta que facilita tareas en el hogar, en el trabajo y el acceso a productos y servicios.

NO PROSPERAN INICIATIVAS SOBRE IA

Sin embargo, desde 2023, las iniciativas para regular la inteligencia artificial se han acumulado sin prosperar e incluso la Suprema Corte, al revisar una norma estatal en la materia, ha advertido ella misma la ausencia de un marco federal.

Plantea que, aunque estados como Sinaloa, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y San Luis Potosí han actuado con responsabilidad legislando sobre inteligencia artificial y contenidos sintéticos desde 2024, la ausencia de una base federal común ha producido regímenes heterogéneos.

“Sin una competencia federal, México se encamina hacia treinta y dos regímenes paralelos cuya coexistencia resta certeza a las personas y a los sectores productivos”, afirma.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/relevan-a-titular-de-la-guardia-nacional-en-tamaulipas-GB22677551

Actualmente, añade, ninguna Constitución en el mundo menciona a la IA.

Chile, agrega, constitucionalizó los “neuroderechos” en 2021 y Brasil elevó a rango constitucional la protección de datos personales y la competencia federal sobre la materia en 2022, por lo que México podría ser el primer país en incorporar el tema a su Constitución.

VEN OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

En la iniciativa se advierte que la IA representa grandes oportunidades económicas, pero también desafíos éticos, regulatorios y sociales que deben atenderse con responsabilidad.

También se afirma que la IA ha tenido un impacto positivo en la economía mexicana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-grupo-armado-vinculado-a-ejecuciones-en-tabasco-NB22677039

Según datos de la Secretaría de Hacienda, México ha aumentado su participación en insumos como equipo de cómputo y electrónicos, así como en sectores vinculados con tecnologías avanzadas en Estados Unidos.

CRECE PORCENTAJE DEL PIB

En particular, agrega, las exportaciones relacionadas con Inteligencia Artificial como proporción del PIB pasaron de 1.5 por ciento en 2023 a 4.7 por ciento en 2025.

“Diversos estudios estiman que la IA podría aportar hasta 305 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto de México hacia 2038”, sostiene.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-oaxaca-senala-a-los-rusos-por-doble-asesinato-NB22676597

Ante ello, advierte que la inversión extranjera directa y el auge del nearshoring requieren certeza regulatoria estable, que sólo un marco constitucional, permanente frente a los cambios de administración, puede ofrecer.

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