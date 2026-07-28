Demandan centros empresariales de Coparmex fortalecer seguridad ante violencia de Zacatecas

Los Centros Empresariales de Coparmex en La Laguna, Durango, Saltillo y Zacatecas hicieron un llamado a fortalecer las estrategias de seguridad tras los recientes hechos de violencia registrados en territorio zacatecano. A través de un comunicado conjunto, los organismos empresariales expresaron su solidaridad y sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida durante los ataques ocurridos el pasado fin de semana en distintos municipios de Zacatecas.

“Nos unimos al dolor que embarga a la sociedad zacatecana y a la duranguense, toda vez que algunas de las víctimas eran originarias de Durango, así como a la comunidad empresarial de ambas entidades, ante la pérdida de personas que contribuyeron al desarrollo económico y social de la región”, señalaron. Los centros empresariales condenaron enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida, la integridad y la libertad de las personas, al subrayar que la seguridad, la justicia y la paz son condiciones indispensables para el desarrollo económico y social. Asimismo, advirtieron que la violencia en Zacatecas tiene repercusiones que trascienden las fronteras estatales debido a la estrecha relación económica y comercial que existe con Durango, La Laguna, Saltillo y el resto de Coahuila. Destacaron que las carreteras que conectan estas entidades son fundamentales para el traslado de personas y mercancías, por lo que la inseguridad afecta la movilidad, las cadenas de suministro y la actividad productiva.

Añadieron que sectores estratégicos como la minería, la ganadería, el transporte y el comercio mantienen una intensa interdependencia entre estas entidades, por lo que la violencia representa un riesgo para las operaciones empresariales, la inversión y el desarrollo regional. Como parte de su posicionamiento, citaron datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, según los cuales la percepción de inseguridad alcanza el 75.9% en la ciudad de Zacatecas y el 73.1% en Fresnillo. Además, señalaron que la confianza en las policías municipales se ubica entre las más bajas del país, con niveles de 36.4% y 36%, respectivamente. Ante este panorama, los organismos empresariales exhortaron a los gobiernos federal, estatal y municipal a investigar los hechos con seriedad, profesionalismo y apego al Estado de derecho, así como a fortalecer la coordinación institucional para garantizar la seguridad en carreteras, municipios y zonas productivas. Finalmente, reiteraron su respaldo a las familias de las víctimas y a la sociedad zacatecana, al tiempo que refrendaron su compromiso de impulsar condiciones que otorguen certeza a trabajadores, empresarios y ciudadanos, al considerar que solo mediante instituciones sólidas, una coordinación efectiva y el cumplimiento de la ley será posible recuperar la confianza y fortalecer el desarrollo de la región.