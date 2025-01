Extorsiones, secuestros, robos y hackeos son los delitos más preocupantes para México en 2025

Las comunicaciones hostiles, los secuestros y asaltos en carreteras, los robos a casa habitación y hackeos son los delitos más preocupantes para 2025, revela un estudio de la empresa Carstens Crisis & Risk Control.

En el reporte “Perspectivas de seguridad, violencia y delincuencia para 2025”, la compañía dedicada a crear estrategias de seguridad analiza las tendencias delictivas y su evolución en México a través de los años.

“Los retos que enfrenta 2025 en el ámbito político, social económico y de relación con países vecinos afectarán de manera importante el clima de inseguridad y violencia”, señala el estudio.

En la evolución de la delincuencia organizada, el reporte señala que en 2025 ésta se sitúa en cuatro vertientes: Narcogobierno, control delictivo total, violencia “justificada” y encubrimiento.

En ese sentido, se señala que la estrategia de “abrazos, no balazos” no ha funcionado, pues no ha solucionado el problema ni ha atacado de raíz el mismo.

“Estrategia que no solo ha fracasado sino ha generado mayor impunidad, violencia y

corrupción y que además tampoco ha atacado las raíces del problema. Las drogas sintéticas, principalmente el Fentanilo han generado por primera vez un mayor número de muertes por el consumo en EUA que por la violencia generada en México para su fabricación y tráfico”.

El reporte además señala como los delitos más preocupantes las comunicaciones hostiles, que se refiere a amenazas, extorsiones, engaños y fraudes; los asaltos y secuestros en carreteras, que han crecido; los robos a casa habitación, también con un incremento; y los hackeos, ya sea de teléfonos, aplicación y robo de información o identidad para fraudes.

Finalmente, el estudio incluye los 10 temas más preocupantes en el País: impunidad, negar que el problema existe, normalización del problema, corrupción, polarización ideológica y social, valores éticos, cívicos y morales ausentes, empoderamiento de la delincuencia, factores económicos, justicia por propia mano e imagen internacional.