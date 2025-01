$!‘Garantía Cinépolis’ desata caos en redes; usuarios exigen la intervención de Profeco para reembolso de Emilia Pérez

La controversia en redes sociales no ha sido menor. Algunos usuarios han promovido activamente que los espectadores soliciten la llamada “Garantía Cinépolis” tras ver la película. Esta campaña en redes sociales ha intensificado el debate sobre qué implica realmente dicha garantía y si puede o no aplicarse en este caso.

Otros comentarios destacaron frases como: “No puede ser que Emilia Pérez tenga algo como eso” , “Imagínate EMILIA PÉREZ ES TAN MALA PELÍCULA que ahora quieren QUITAR EL DERECHO AL CONSUMIDOR de reclamar un reembolso si no les gustó.” y “¿Y si no garantiza nada, entonces por qué se llama garantía?” Estas reacciones han contribuido a una discusión pública sobre la responsabilidad de las cadenas de cine frente a las expectativas de los consumidores.

“La palabra de Cinépolis no significa nada entonces” y “Emilia Pérez es tan mala que Cinépolis tuvo que redefinir su garantía” , escribieron dos usuarios en X, antes conocida como Twitter.

QUÉ ES LA ‘GARANTÍA CINÉPOLIS’ DE ACUERDO A LA EMPRESAS

La “Garantía Cinépolis” es un distintivo que, según la empresa, se otorga a películas que cumplen con ciertos criterios de calidad en narrativa, dirección e impacto visual. Este sello no implica un derecho automático a reembolso, sino que funciona como una recomendación de calidad. Sin embargo, algunos usuarios han interpretado que la garantía asegura una devolución del dinero si la experiencia no cumple con sus expectativas.

Ante la confusión, Cinépolis aclaró mediante su cuenta oficial en X que la garantía no incluye reembolsos automáticos y que esta política no es vigente en su totalidad. La empresa indicó que, aunque en el pasado se ofrecieron devoluciones en ciertos casos, esta práctica ya no aplica una vez que la película ha comenzado.