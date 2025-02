‘Girl therapy is’... Así fue la última publicación de Marianne G, antes de apuñalar a la novia de su expareja

Marianne G se ha convertido en tendencia en redes sociales tras darse a conocer la noticia de su detención por atacar con un arma blanca a la novia de su expareja. La agresión ocurrió en el Parque Pedregal de la Ciudad de México y ha generado un amplio debate en plataformas digitales.

Uno de los aspectos que ha captado mayor interés es su última publicación en Instagram antes del incidente. En el video, Marianne aparece junto a otra mujer mientras se maquillan. En la parte superior del clip se puede leer el texto: “POV: girl therapy is getting ready with your bestie”, lo que traducido significa “POV (punto de vista): La terapia de chicas consiste en arreglarte con tu mejor amiga”.

