Manlio Fabio Beltrones descarta renunciar al PRI

CDMX.- El senador Manlio Fabio Beltrones confirmó que tomó la decisión de seguir en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero se apartará de cualquier decisión que tome la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas.

En una breve entrevista el legislador reiteró que seguirá dentro de esta fuerza política, pero se aparta de las decisiones que tome Moreno Cárdenas, con quien no comparte puntos de vista.

Sobre las diferencias que tiene con el dirigente señaló que es “en específico el de la reelección”, porque considera que esto “hace un enorme daño al PRI”.

“Con precisión, yo estoy apartado de cualquier decisión que tome esta dirigencia con la que no comparto sus puntos de vista. Me quedo con el partido del sufragio efectivo y no reelección”, mencionó.

“Lo he dicho y lo repito: en una interpretación torcida de la ley, el Tribunal Electoral Federal, tres de sus magistrados, intentaron el volver a poner en condiciones de debilidad al PRI, y creo que es lo que menos le conviene”, advirtió el senador.