Mariana Rodríguez confirma que dio positivo a dengue

“Hola, chavacanos, ¿cómo están? Yo con mucha calentura. Todavía no sé qué sea, no traigo gripa, no traigo dolor de garganta ni malestar en el estómago, pura calentura. Me voy a hacer ahorita todas las pruebas para ver qué va a ser, pero pues nada más traigo calentura”, dijo en ese momento.

“Me preguntaron si es dengue, yo creo que no porque no traigo ningún piquete en el cuerpo, entonces como quiera me haré todos los estudios para ver qué es porque ya son dos días de pura calentura”, dijo a través de sus redes sociales”, mencionó.

Antes las molestias acudió a una clínica para realizarse estudios y finalmente se confirmó el diagnóstico de dengue.

Autoridades sanitarias informan que el dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de un mosquito Aedes aegypti infectado.

Los síntomas pueden varias de persona a persona, pero generalmente son: fiebre alta (generalmente superior a 39°C); dolor en las articulaciones y músculos; dolor de cabeza; náuseas y vómitos; erupción cutánea; sangrado en la nariz, encías y otras áreas del cuerpo.