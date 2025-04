Responde China a Trump elevando al 84 % sus aranceles a los productos estadounidenses

Trump aseguró ayer que China quiere un acuerdo sobre aranceles “desesperadamente”, pero consideró que no sabe “cómo empezar” a negociar y recalcó que la Casa Blanca espera la llamada del líder chino, Xi Jinping.

Asimismo, incluyó a otras seis empresas a su lista de entidades no confiables, entre las que destacan proveedores de equipos militares como Cyberlux o Sierra Nevada.

El líder chino no se refirió en ningún momento a Estados Unidos, y hasta el momento Pekín ha recalcado que no cederá a los aranceles de Trump.

Xi, que no mencionó al mandatario estadounidense, instó durante una reunión de trabajo a sus funcionarios a mejorar las relaciones con los países vecinos “ mediante una gestión adecuada de las diferencias ” con vistas a “f ortalecer vínculos en las cadenas de suministro ”, informó la agencia oficial Xinhua.

Anteriormente, Pekín había anunciado un gravamen del 34 % a los productos estadounidenses después de que Trump impusiera ese mismo porcentaje a los bienes chinos.

ADVIERTE CHINA QUE TIENE UNA “VOLUNTAD FUERTE” Y “RECURSOS ABUNDANTES” PARA RESPONDER A TRUMP

El Gobierno chino aseguró hoy que tiene “una voluntad firme” y “recursos abundantes” para responder “con determinación” si Estados Unidos insiste en “intensificar aún más sus medidas restrictivas económicas y comerciales”, después de que Donald Trump redoblara sus aranceles al país asiático hasta llegar a un 104 %.

“Con una voluntad firme y abundantes recursos, China tomará contramedidas con determinación y luchará hasta el final”, señaló este miércoles la cartera china de Comercio en un comunicado.

El Ministerio reiteró que “no hay ganadores en una guerra comercial” y que “China no la desea” pero que “no se quedará de brazos cruzados si se vulneran los derechos legítimos de su pueblo”.

Este mismo miércoles, el Ejecutivo publicó un libro blanco en el que defiende que la postura china respecto a sus relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos.

En el libro, China asevera que “ambos países suponen una oportunidad y no una amenaza para la otra parte” y pide a Washington que elimine “de manera inmediata” la “imposición unilateral de aranceles”.

También insta a EE. UU. a “fortalecer el diálogo, gestionar las diferencias y promover la cooperación”, y destaca que Pekín está «”dispuesto a comunicarse” con la parte estadounidense “sobre asuntos económicos y comerciales bilaterales clave, abordar sus preocupaciones mediante el diálogo y las consultas en pie de igualdad”.

Trump ordenó ayer un arancel adicional del 50 % a los productos chinos, lo que eleva el total de gravámenes sobre los bienes chinos al 104 % y confirma una rápida escalada en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

En las posibles futuras negociaciones entre Pekín y Washington está también el futuro de la aplicación TikTok en EE.UU., que el Gobierno de Trump ha exigido desligar de su matriz, la china ByteDance, para poder operar en territorio estadounidense.

CHINA “NO TIENE NADA QUE PERDER”

China se acerca a un escenario en el que no tiene “nada que perder”, advierte un analista después de que la Casa Blanca impusiera una partida de aranceles adicionales al gigante asiático, con lo que la tasa de gravámenes sobre las importaciones del país asiático es en total del 104 %.

“El margen de beneficio del sector exportador chino (para sectores con alto valor añadido) ronda el 30 % o el 40 %. Si EE.UU. impone aranceles superiores al 35 %, estaría eliminando la mayor parte de sus beneficios. Que el arancel sea del 70 % o del 100 % no tendrá importancia porque básicamente ya impide que China comercie, al menos directamente, con Estados Unidos”, señala en un informe a sus abonados el experto Dan Wang, director para China de Eurasia Group.

Según Wang, los exportadores chinos optarán por buscar mercados alternativos, especialmente en el Sur Global, y reducir los envíos directos a Estados Unidos. Y es que, para sortear tasas, muchas empresas chinas reexportaban sus productos a través de países como Vietnam, al que ahora Washington también ha aplicado aranceles, en su caso del 46 %.

“Pero si el yuan, la moneda china, se mantiene estable frente al dólar, los consumidores estadounidenses acabarán soportando costes más altos que los exportadores chinos”, agrega.

Pekín ha dicho que no cederá ante Trump en materia de política comercial y respondió a los aranceles del 34 % a los productos chinos anunciados por el presidente Donald Trump el 2 de abril con la imposición de ese mismo porcentaje a los bienes estadounidenses.

Tras el contraataque chino, el republicano amenazó con imponer un 50 % adicional, lo que eleva el total de gravámenes sobre los bienes chinos al 104 % y confirma una rápida escalada en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Horas antes, Trump había dicho que Pekín quiere un acuerdo sobre aranceles “desesperadamente”, pero consideró que no sabe “cómo empezar” a negociar y recalcó que la Casa Blanca espera la llamada del presidente chino, Xi Jinping.

