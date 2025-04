‘Cumplió la encomienda’: Encubre Gertz Manero ‘horror en Teuchitlán’ para blindar a Claudia, acusa Riva Palacio

Las conclusiones del fiscal son cuestionadas hoy por Riva Palacio, quien en su columna acusa que el trabajo de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República ( FGR ) ha sido el de un operador político, no el de un fiscal .

“¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho” , declaró Gertz Manero ante los medios de comunicación.

“Querrá verle la cara a todos y a los que se quejen los ignorará. Es una farsa lo que está diciendo para darle la vuelta al tema de los desaparecidos y quitarle presión a la Presidenta , pero no es sostenible” , advierte el analista hoy en su columna “Estrictamente Personal”.

ENCOMIENDA DEL FISCAL NO FUE INDAGAR LO OCURRIDO EN EL RANCHO IZAGUIRRE, SINO ECHAR AGUA AL FUEGO: RIVA PALACIO

El mensaje del fiscal general se centró en negar la existencia de un centro de exterminio, como lo habían denunciado colectivos de madres buscadoras y algunos medios de comunicación.

La intención de la investigación, explica Riva Palacio , nunca fue indagar a fondo lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, sino quitar presión al gobierno de Sheinbaum, quien solicitó a la Fiscalía atraer el caso ante la indignación pública causada por el hallazgo.

“Gertz Manero cumplió la encomienda. En la batalla de las palabras y los conceptos generales, echó agua al fuego del ‘centro de exterminio’. Punto. Ahí no mataban. ¿Y entonces?”, cuestiona.

Lo importante, según el periodista, era desactivar el uso de la palabra “exterminio”, que evoca escenarios como Auschwitz o Treblinka, algo que incomodaba a la Presidenta.

“Preocupaba mucho a la Presidenta que la frase transportara al imaginario colectivo a Auschwitz o Treblinka, se esforzó el gobierno hasta el ridículo para pelearse con el molino de viento de la semántica”, refiere.

Para el editorialista, el fiscal “quiere timarnos a todos”, pues “si no hubo cremación humana, cómo llegaron ahí los restos óseos que fueron encontrados por el colectivo y los propios peritos de la Fiscalía de Jalisco”.

Al final, concluye, no importa cómo se refieran a esos campos −usados por el crimen para desaparecer personas−, porque “el problema de fondo, las desapariciones, no tiene puerta de solución enfrente. La violencia menos. Y la palabrería gubernamental no podrá ocultarlo”.