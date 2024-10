Mexicanas con cáncer de mama y sin seguro social viven un ‘calvario para lograr tratamiento

CIUDAD DE MÉXICO- “ Mucha gente desconoce y te dice, ‘ay, entraste al (Instituto Nacional de) Cancerología (InCan), qué padre (bien), ya no necesitas nada’. Y no es cierto, gastas en el traslado, gastas en el alimento, gastas en ir en sacar copias, en los medicamentos que ellos no tienen. Y es bien fuerte ”, contó a EFE la paciente Mayra Gómez, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se celebra hoy.

Entre los tratamientos, enunció unas pastillas que cuestan 140,000 pesos (casi 7,000 dólares) que tiene que aplicarse cada tres semanas durante, al menos, 12 meses.

“Empiezo a hacer cuentas y resulta que no me va a alcanzar (el dinero). Un día antes de la quimioterapia, me dicen mis jefes que necesitan que me tome un descanso de cinco a siete meses. Obviamente, ahí no hay sueldo. Entonces eso fue lo que también determinó: ya no me puedo atender”, aseveró.

Aunado a ello, Gómez relató que buscó atenderse en la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), donde hasta 2020 existían servicios gratuitos.

“En el Fucam, en los años pasados que yo había ido, había un tema gratuidad y había un tema de subsidio, entonces, de acuerdo a tu nivel socioeconómico era lo que tú pagabas, yo me quedé con esa idea, cuando sucede toda esta situación, yo hablo con las chicas y me dicen: ‘eso ya no existe’”, lamentó.