Ministros renuncian para llevarse ‘un montón de dinero’, acusa Sheinbaum

La medida de los ministros y ministras, según lo destacado por la presidenta, es debido a que en la reforma, artículo séptimo transitorio, establece:

Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño.

La fecha límite entonces para presentar declinación a la candidatura es el 30 de octubre, o este miércoles.