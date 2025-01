Negocia canciller De la Fuente aranceles con equipo republicano de EU

“¿Está negociando con Trump ahora mismo? Faltan seis días para la toma de posesión. ¿Está negociando con su gabinete entrante sobre los aranceles?”, se le preguntó.

“Por supuesto, estamos interactuando con algunos de ellos de manera informal porque, de hecho, algunos ni siquiera han sido ratificados todavía. Pero sí, hay comunicación y seguiremos comunicándonos. Es decir, tenemos que sentarnos a hablar y llegar a algunos acuerdos en algún momento”, respondió.

Además de realizar un recorrido por el Consulado de Phoenix para supervisar el funcionamiento de las nuevas medidas que beneficiarán a las mexicanas y los mexicanos, ante la amenaza de una deportación masiva, De la Fuente se reunió con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, y en la sede del capitolio sostuvo un encuentro con los liderazgos legislativos bipartidistas.

En el capitolio de Arizona, el canciller trató “los retos que se avecinan” y señaló la disposición de trabajar de manera cercana con el Comité de Asuntos Internacionales y de Comercio, para fortalecer la inversión y la relación comercial con nuestro país.

“Platicamos, en efecto, de la posibilidad de que se apliquen aranceles en un momento dado, y las reacciones que yo escuché, fundamentalmente por parte de la señora gobernadora, pero también de algunos legisladores; y esto es algo natural a la luz de la intensa interacción económica que existe entre Arizona y México, es que cualquier tipo de arancel sería muy perjudicial para la economía de Arizona también, para los empleos que se generan aquí.

“Nosotros pensamos que, más que la salida arancelaria, lo que necesitamos es fortalecer la alianza de libre comercio que tenemos que ha dado buenos resultados, prepararnos para una revisión del Tratado en 2026, y fortalecer lo que ya tenemos (...) La solución es fortalecer el libre comercio entre nuestros países, fortalecer al mercado norteamericano y no debilitarlo a través de aranceles”, dijo el canciller.

Como parte de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la protección de los connacionales, el canciller Juan Ramón de la Fuente insistió en que el Gobierno de México está preparado para recibir “con los brazos abiertos” todos los migrantes mexicanos que decidan regresar o que se vean presionados.

“Y estamos preparados para recibirlos con enorme dignidad como se lo merecen, independientemente de su estatus migratorio”, señaló.

“Esta es una decisión política del gobierno de la presidenta Sheinbaum, y se está instrumentando. Así que, no conocemos cuál va a ser la magnitud exacta ni la dinámica, pero, por supuesto, nuestras y nuestros paisanos no están solos, no van a estar solos”, apuntó.