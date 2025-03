$!No podemos ceder en nuestra soberanía, afirma Sheinbaum en asamblea por pausa de aranceles

En su mensaje recordó que esta asamblea fue convocada por si no se lograba un acuerdo, con el objetivo de anunciar la respuesta que tendría el Gobierno Federal ante las amenazas del presidente de EU, Donald Trump.

“Somos naciones en igualdad de circunstancias. No somos más pero tampoco somos menos, y siempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro amado pueblo y a nuestra bendita Nación”, mencionó la presidenta.

Sheinbaum Pardo destacó que se logró un nuevo plazo, hasta el 2 de abril y reiteró que su administración es optimista sobre la relación comercial que tiene con el gobierno estadounidense.

“México, desde hace 30 años, hemos firmado dos tratados comerciales, con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros, es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos, pues prácticamente no hay aranceles de México a los Estados Unidos”, argumentó.