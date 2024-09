Pese a que Pemex responsabilizó a Grupo Cotemar de accidentes en plataformas le adjudica un contrato de 28 mil mdp

Pemex adjudicó, sin concurso de por medio, un contrato de más de 28 mil millones de pesos a Grupo Cotemar, a pesar de que la misma petrolera la responsabilizó de dos accidentes en sus plataformas que derivaron en la muerte de nueve personas y en pérdidas millonarias de producción.

Aunque AMLO aseguró el pasado 20 de septiembre que durante su Gobierno no hubo empresas predilectas, Grupo Cotemar sí se convirtió en una de las proveedoras favoritas de Pemex en este sexenio.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma judicial de AMLO lleva a jueces y magistrados a adelantar jubilaciones

Sin concurso de por medio, el pasado 23 de agosto obtuvo el contrato de 28 mil millones de pesos para dar mantenimiento a instalaciones costa afuera de la Región Marina de Pemex Exploración y Producción (PEP), hasta septiembre de 2029.

Ese contrato se suma a otro que obtuvo por más de 19 mil millones de pesos, también adjudicado directamente, el 29 de enero de 2024, para ejecutar obras complementarias para mantenimiento, rehabilitación, adecuación y modernización de infraestructura en las regiones marinas de PEP, hasta diciembre de 2028.

En agosto de 2021, Cotemar protagonizó un siniestro en la plataforma E-Ku A2 en la Sonda de Campeche, una explosión en la que murieron siete personas, cinco eran empleados de dicha empresa.

”Tanto el personal de Pemex como de Cotemar no siguieron las reglas de seguridad y no se verificó que no hubiera gas, dando como resultado una fuga que se extendió causando la explosión”, afirmó el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, luego del accidente de 2021.

En la madrugada del 7 de julio de 2023, trabajadores de Cotemar eran quienes realizaban los trabajos de mantenimiento en el Centro de Procesamiento Nohoch Alfa, en el Complejo Cantarell, cuando otra explosión dejó dos muertos y un desaparecido.

Pemex atribuyó el accidente a un error humano al ejecutar el redireccionamiento de un ducto de gas natural, nuevamente sin seguir las normas de seguridad, tanto de Pemex como de Cotemar.

”El evento ocurrió cuando un proveedor (Cotemar) realizaba trabajos de mantenimiento programado a las 5:25 horas, horario no apto para su ejecución”, indicó la petrolera en un reporte del 3 de agosto de 2023.

Inicialmente, el incendio afectó la producción de 700 mil barriles diarios de crudo, y en semanas subsecuentes, se revelaron afectaciones a la producción de gas natural, que redujeron en 13.6 por ciento el volumen generado por Pemex de julio a agosto de 2023.

A pesar de ello, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) no sancionó a la empresa.Organizaciones civiles documentaron que el incendio también provocó un derrame de petróleo que cubrió 400 kilómetros cuadrados, mientras que Pemex sostuvo que solo se derramaron 365 barriles que cubrieron 60 metros cuadrados.

Desde la reforma energética de 2014, que la convirtió en empresa productiva del Estado, Pemex ha tenido márgenes mucho más amplios para decidir cuándo adjudica contratos directamente y cuándo los licita.