‘Marcho por mí, por mis hermanas y amigas’: testimonios del 8M

“Marcho para sentir que no soy la única que cree en la igualdad de género en todos los ámbitos, desde la libertad de expresión hasta el derecho a un salario justo y el respeto a nuestra vida”, explicó.

Cuando se le preguntó si percibía avances, respondió con firmeza: “¡Sí hay avances! Hace diez años este tipo de marchas no se veían en Saltillo... La cantidad de mujeres que está aquí hoy demuestra que saben que no están solas, y eso es un avance”.

Jimena Sánchez, otra joven manifestante, coincidió con Santos y destacó que el crecimiento de las protestas es símbolo de unidad.

“Sí hay cambios, pero no son suficientes, por eso estamos aquí. Yo marcho por mí, por mi mamá, mis hermanas y amigas. Porque hay mujeres que siguen desapareciendo y el gobierno no hace nada. Es momento de decirle a la sociedad que no vamos a tolerar la violencia”, declaró.

Este 2025, la movilización en Saltillo se dividió en dos frentes. La marcha dedicada a las mujeres y familiares víctimas de feminicidio partió del Tecnológico de Saltillo a las 16:30 horas y llegó a la Plaza Tlaxcala a las 17:17 horas.

