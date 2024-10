Presenta Samuel García tercer informe de gobierno en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, presentó su Tercer Informe de Gobierno en el que aseguró que la entidad está en crecimiento, principalmente en economía, agua, transporte, seguridad, desarrollo social y medio ambiente.

En su discurso, el mandatario estatal lanzó el llamado a la oposición para cerrar filas en beneficio de los neoleonenses e impulsar el presupuesto para la entidad.

“No hay crisis, no hay obstáculo, y no hay reto que la gente de Nuevo León, que las familias neolonesas, no puedan sacar adelante, y ser su líder político, su Gobernador y llegar a la mitad con estos logros, no me queda más que decirles muchas gracias”, mencionó.

García Sepúlveda pidió a los nuevos alcaldes dejar a un lado los colores. “Estamos gobernando para Nuevo León, y a todos les digo que cuenten con Samuel García para sus municipios”, expresó.

En economía el mandatario presumió la inversión extranjera de 68 billones de dólares en lo que va de la actual administración, así como la expansión de empresas que ya están instaladas en la entidad.