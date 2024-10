Senadora del PRI no votó contra reforma de ‘supremacía constitucional’, afirma que no se vendió

La senadora del PRI, Cynthia López Castro, aseguró que su ausencia de la votación de la reforma que limita los recursos de defensa contra reformas constitucionales, se debió a que se sintió mal, por lo que señaló que “no se vendió”, como dijo que se ha especulado en las últimas horas.

En un video difundido en su cuenta de X, la legisladora puntualizó que fue una de las senadoras que no declinó su participación en la tribuna y que se pronunció en contra de la reforma aprobada la madrugada del pasado viernes.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten elección judicial sin certeza

“Al final el jueves fue un día muy estresante, fue un día bastante difícil, como todo ser humano los puede tener. No me sentí bien, se me bajó la presión, me salí y no tuve el celular a la mano para poder regresar a tiempo a la votación”, detalló.

“Les ofrezco una muy sincera disculpa, me equivoqué por no votar, sí, pero quiero aclarar a todas estas personas que se han dedicado a mal informar que mi voto no fue definitorio para aprobar esta reforma; con 126 senadores presentes, Morena necesitaba 84, tuvieron 85 votos a favor. Si yo no hubiera faltado que les vuelvo a pedir una disculpa, hubiéramos sido 127 senadores presentes y Morena hubiera tenido 85 votos a favor”, dijo en el mensaje.

López dijo que las versiones que han circulado sobre que “se vendió” o negoció “son puras mentiras y descalificaciones”.

“Simplemente fue una jornada que hubo mucho estrés, no me sentí bien, me salí y cuando quise regresar ya se había votado. ¿Me equivoqué? Sí, una disculpa, sí, pero tampoco voy a permitir que estén malinformando a la gente y que estén haciéndo fake news de esto que pasó. Ofrezco una disculpa, pido todo el respaldo de mi coordinador, pido el respaldo de mi Grupo parlamentario y seguiremos el martes trabajando en las sesiones correspondientes, votando a favor las reformas que benefician a México y votando en contra de las reformas con las que no estemos de acuerdo”, finalizó, al tiempo que defendió su actuación como senadora.