Prevén caigan remesas hasta 3% en 2025 por deportaciones de Trump

Las políticas migratorias de Donald Trump y la desaceleración mostrada de las remesas, podrían generar una reducción en los envíos de dinero a México de entre 1.2 y 2.9 por ciento en 2025, estimó el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

En un escenario donde 200 mil trabajadores mexicanos sean deportados en 2025, la disminución en las remesas sería de aproximadamente 1.2 por ciento respecto a 2024.

Si la cifra ascendiera a 300 mil deportaciones, la caída alcanzaría 1.8 por ciento, pero en un escenario más extremo, donde se asuma que únicamente los trabajadores inmigrantes sin ciudadanía son quienes envían remesas, las disminuciones serían de entre 2 y 2.9 por ciento, respectivamente.

”Creo que 2025 no va a ser un buen año para el ingreso a México por remesas; va ser un año malo. No creo que vaya a haber una disminución cuantiosa, pero no vamos a observar el comportamiento tan positivo de los años previos”, comentó sobre el tema Jesús Cervantes, director de Estadísticas Económicas del Centro en el podcast Norte Económico de Grupo Financiero Banorte.

A pesar de estas posibles reducciones, Cervantes destacó que el impacto será limitado si se compara con el total de los envíos.

En 2024 las remesas a México alcanzaron un récord de 64 mil 745 millones de dólares, un aumento de 2.3 por ciento respecto a 2023, con lo que alcanzaron 11 años consecutivos con crecimiento, pero con la tasa más baja registrada en ese tiempo.

Actualmente, las remesas a México representan casi un 4 por ciento del PIB y en 2024 un 96.6 por ciento provinieron de EU.