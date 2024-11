Reportan desaparición de líder sindical en Reynosa

El polémico líder del Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en General de Maquiladoras de Reynosa (SIAMAR), Luis Manuel Díaz Martínez, es buscado por la Fiscalía de Tamaulipas y su familia, luego que reportó su desaparición el pasado 8 de noviembre.

La Fiscalía estatal emitió una ficha para su localización, mientras que Juany Díaz, hija del dirigente, dijo ayer que creen que no fue extraído con violencia de su domicilio, sino que alguien pasó por él.

TE PUEDE INTERESAR: Crimen organizado impone sus propios ‘impuestos’ en Aduanas fronterizas

“Ese viernes 8 de noviembre”, publicó la hija del sindicalista, “su secretaria lo llevó a su casa a las 5:15 (de la tarde), nomás lo dejó y se fue.

“A las 5:45, su hermana pasó a saludarlo y ya no estaba”, detalló. “Al día siguiente, la señora que le ayuda al quehacer, fue a decirle a mi mamá que no estaba mi papá y como que no había dormido allí.

“La señora que le ayuda a limpiar dijo que la puerta estaba abierta, él nunca la dejaba abierta”, agregó. “Creemos que alguien pasó por él, todo estaba en orden”.

TE PUEDE INTERESAR: Y llegan a Reynosa más militares

El líder sindical, de 55 años, cuenta con una conflictiva trayectoria y ha disputado el control del SIAMAR con Alberto Lara Bazaldúa, diputado local del PAN, y hasta ha tomando por la fuerza la sede del gremio.

Como parte de este choque, Díaz llegó a prisión, pero fue exonerado y puesto en libertad.

Coincidentemente, Lara pidió licencia como legislador el pasado 14 de noviembre y desapareció de la escena política.

TE PUEDE INTERESAR: Volkswagen amenaza con cerrar tres plantas en Alemania; se perderían cientos de empleos

De acuerdo con la familia de Díaz, personal de la Fiscalía ya revisó la casa del líder sindical y cámaras de seguridad de la zona, pero hasta el momento no les ha informado cómo habría desaparecido.

Desde su creación en 1993, el SIAMAR ha buscado acaparar los contratos colectivos del sector maquilador de Reynosa, la ciudad más poblada de Tamaulipas, y ha estado envuelto en hechos de violencia, que incluyen el asesinato de algunos de sus dirigentes.