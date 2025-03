Responde Anaya a Noroña y Sheinbaum: ‘Carroñeros’ son quienes no reciben a madres buscadoras

CDMX.- El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, respondió a las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quienes llamaron “carroñeros” a la oposición por supuestamente intentar sacar ventaja en la crisis de desaparición de personas.

El legislador afirmó que “carroñero” es no reconocer la magnitud del problema y rechazar a las madres buscadoras, no apoyarlas y no convocar a la unidad nacional para atender el tema.

“Los carroñeros son los que se lavan las manos, los carroñeros son los que estando en el poder no resuelven el problema de la violencia y no ponen orden en México, como exigen las familias”, apuntó.

Anaya Cortés consideró que es necesario que el Gobierno Federal dimensione el tamaño del problema y mencionó que existe un registro de personas desaparecidas desde hace más de 70 años.

“La mitad de todas las personas desaparecidas que están en ese registro desaparecieron durante el sexenio de López Obrador y lo que va de la actual administración, es decir, prácticamente en un sexenio se ha acumulado lo que se había acumulado en más de 60 años. De ese tamaño es la crisis de personas desaparecidas en nuestro país. (...) Nosotros sí estamos del lado de las madres buscadoras sí estamos del lado de las víctimas y sí queremos que se resuelva este gravísimo problema”, puntualizó.

Ricardo Anaya criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por las iniciativas que anunció para atender el problema de la desaprición de personas.