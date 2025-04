Se compara Loretta Ortiz con AMLO: soy igual de honesta

PUEBLA, PUE.- Loretta Ortiz Ahfl, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizó un recorrido por el tianguis de la Plazuela de los Sapos, en la ciudad de Puebla, en donde afirmó que es “obradorista”.

La juzgadora puntualizó que es afín a los principios del Movimiento de la Cuarta Transformación y se considera una persona honesta igual como lo ha sido el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La candidata busca repetir en el cargo y afirmó que lo hará sin perder autonomía, porque es posible instaurar los principios del Movimiento de la Cuarta Transformación en la nueva Corte.

“El Poder Judicial puede ser autónomo e independiente sin dejar de lado la máxima de aquellos que somos afines a la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo porque hay valores y principios que son irrenunciables”, expresó.

La ministra se definió como “obradorista”. Recordó que fue parte de la creación de Morena y cuando fue nombrada ministra renunció a la militancia.