‘Se debe impulsar a mujeres en ciencias y tecnología’: Emilia Calleja, directora general de la CFE

Aunque las brechas de género en el ámbito laboral se han acortado en los últimos años, la sociedad debe continuar con el impulso a las mujeres, especialmente para que se desarrollen en ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería, destacó Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Es importante seguir impulsando que las mujeres incursionen en cuestiones de ciencia, de tecnología, matemáticas. En lo administrativo vamos bien, pero sí es importante porque, debido al impulso que le está dando también esta administración a la parte de tecnología, se va a requerir gente especialista en esos ámbitos”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Con una trayectoria de más de 22 años en la empresa eléctrica, la funcionaria ha destacado por sus capacidades técnicas al grado de encabezar a una de las empresas más grandes del país a partir del 1 de octubre de 2024, luego de pasar las evaluaciones correspondientes.

Calleja Alor había estado al frente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I, en donde sus resultados fueron positivos en el marco de desafíos operativos para la empresa en años previos.

Fue así como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer su nombramiento en agosto de 2024. A la par de su designación, destacó por tratarse de una persona con conocimiento en la materia que se le encomendó.

“Creo que es hora de que con los resultados que demos, con los programas que tenemos, con todo el trabajo que estamos haciendo como equipo, seamos punta de lanza para incrementar más el número de mujeres y de compañeras que estén estudiando, que desde pequeñas les guste la ciencia, la ingeniería y, sobre todo, que no nada más les guste, sino que lleguen a concluir una carrera y además se desarrollen en ella, que la ejerzan”, añadió Calleja Alor.

Desde su oficina en Paseo de la Reforma, la funcionaria reconoció que, si bien hay avances para acortar la brecha de género en materia laboral en el país, es importante que se mantenga también el cambio cultural.

”Tiene mucho que ver con que no queremos un trato especial, es algo que he comentado ya en varios foros donde he participado. Es decir, yo no quiero tener un trato especial solo por ser mujer, no quiero que no me evalúen o, en casos drásticos, que no me corran por el simple hecho de ser mujer”, recalcó la funcionaria.

“Yo lo que quiero es que el piso sea parejo, que nos den las mismas oportunidades, que nos evalúen de la misma manera. Que haya evaluaciones por resultados, por capacidad, que las determinaciones sean por esa razón”, agregó.

Construyendo el cambio

A partir de su llegada al frente de la Comisión Federal de Electricidad, también se están ajustando los engranajes internos de la alta dirección y con resultados materializados en los primeros meses.

”Sí ha evolucionado, pero ha evolucionado no nada más por los resultados que he dado personalmente, sino porque tengo compañeras que han sido también ubicadas en lugares donde ellas son especialistas”, explicó Calleja Alor.

”Esto sí que ha permitido resolver muchos problemas que tenían, a lo mejor cierta duración, que no se habían resuelto, y a lo mejor sin ninguna inversión adicional, sino simplemente haciendo las cosas como debe de ser”.

Los cambios también tienen que ver en cuanto a la cultura en el lugar de trabajo, detalló.

”Ahora la política en CFE no permite discriminación, no permitimos ningún tipo de acoso. Entonces, eso también ha despertado el interés de que más mujeres vayamos proponiendo cosas y que se nos vayan dando los resultados”, afirmó.

”Había casos en que antes, al presentar alguna propuesta, una mujer tenía que pasar por diversas reuniones, y ahora ya no es así. Ya se prioriza la capacidad personal, como debe ser”, reiteró.

La directora de la CFE sabe que sobre ella no están solo los ojos de sus dos hijas, que estudian ingeniería, sino los de las mexicanas que buscan superarse constantemente y perseverar.

La funcionaría acompañó a la Presidenta el fin de semana pasado para inaugurar una planta de ciclo combinado en Salamanca, y está capitalizando con liderazgo los esfuerzos de la administración para mejorar al sector eléctrico ante los desafíos que enfrenta.

Hace un mes, Calleja Alor anunció que, con el objetivo de descongestionar la Red Nacional de Transmisión (RNT), el gobierno federal invertirá 46 mil 611 millones de pesos en 65 proyectos para ampliar y modernizar esa infraestructura.

Estos se suman a 80 proyectos más que el gobierno actual está retomando de la administración anterior, los cuales requieren una inversión por un total de 65 mil 522 millones de pesos.