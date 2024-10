Sheinbaum invita a magistrados y jueces a participar en la elección judicial de 2025

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum ha invitado a todos los magistrados y jueces para que participen en la elección judicial que se realizará en junio de 2025.

Por lo que apuntó que la elección será “muy transparente y abierta”.

“Todos tienen derecho a participar, no tendrían por qué no decir que no participen. La invitación es a todos los jueces, de todas las personas juzgadores que participen en la elección”, expresó.

“La convocatoria va a ser muy transparente, abierta, y si consideran que cumplen muy bien sus funciones, que participen en la elección”, apuntó.

Durante el transcurso de los últimos días, varios jueces han hecho oficial que no participarán en la elección de integrantes del Poder Judicial, derivado de la reforma al sector publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).