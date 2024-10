Vulcan generó un desastre ecológico, afirma Alicia Bárcena; niega expropiación

CIUDAD DE MÉXICO.- Vulcan generó un desastre ecológico porque hubo explotación de caliza incluso por debajo del manto freático, destrozaron al menos tres cenotes, además de dar declaraciones falsas en torno a que tiene todos los permisos.

“No es verdad”, denunció la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

Apuntó a “una gran devastación ambiental” por parte de esta empresa extrajera que extraía material de territorio mexicano, en el sureste, para construir infraestructura carretera en Estados Unidos.

“Afirmaron tener todas las concesiones de agua, y solamente tenían una, que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático”.

Otro de los señalamientos es que “simularon incluso ante el tribunal internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las zonas arqueológicas”.

Lo más delicado, afirmó, y que incluye a México, “es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos en la bolsa —porque es una empresa que cotiza en bolsa— el doble de reservas de material pétreo que reportan en México, para poder evadir impuestos”.

Aunque la empresa Calizas Industriales del Carmen, filial de Vulcan Materials, negó sobrexplotar la extracción de piedra caliza, en realidad sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986.

Después, se les otorgó otro permiso en 2000 para extender el permiso por 20 años.

“Ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020. Explotaron, además, 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático.

Declararon que había siete cenotes —digo, hay 17 en total, — y cuando se hizo una visita se encontraron sólo cuatro, quiere decir que destrozaron al menos tres”.

La firma además demandó a México bajo criterios del TLCAN, mas no en el T-MEC, por más de mil 500 millones de dólares, porque México ya les prohibió la extracción de caliza en el subsuelo de Playa del Carmen y de Cozumel.

“Semarnat, la Profepa, confirmó estos daños, el impacto al sistema hidrológico subterráneo 20 veces más del volumen autorizado. Ellos construyeron estanques superficiales; entonces, el agua de los cenotes emergía en estos estanques y había una gran evaporación, y eso hace que se pierda una cantidad de agua importantísima”, indicó.

Dado que dinamitaban el suelo y lo procesaban, sus extracciones, con materiales pesados llevaron a la destrucción de 13 cenotes.

También destacó que esa zona fue decretada como Área Natural Protegida, “lo que se logró preservar fueron 50 mil hectáreas para la protección de flora y fauna, y sobre todo porque conecta con un área de protección del mono araña. Y otra cosa muy hermosa hay una gran cantidad de fauna muy importante: murciélagos, jaguar, como les digo, el mono araña, el mono aullador”.

Tratarán de restaurar las dos mil hectáreas dañadas, aunque sólo tenían permiso en mil 200, el gobierno creará un corredor biológico que va a conectar el mar Caribe con Los Petenes de Campeche, aparte de su conexión con Calakmul. “Vamos a publicar el plan de manejo el 18 de febrero de 2025, porque aquí, en Calica, hay un puerto”.

La secretaria de Medio Ambiente afirmó que “la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando. No, no estamos expropiando, su terreno sigue siendo de ellos, lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza, eso sí. Es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque, o a ver qué hacen, pero caliza no”.

La jefa del Ejecutivo Federal también les instruyó un programa nacional de restauración en zonas con especies endémicas. “La Conabio ha hecho una cosa que ha sido un aporte al mundo, que es el Índice de Integridad Ecosistémica; es el único índice que existe a nivel mundial y que México aportó a las mediciones internacionales”.