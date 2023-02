Mientras Samuel García espera buenas noticias de Elon Musk, con respecto a la instalación de Tesla en el estado de Nuevo León, y el presidente Andrés Manuel López Obrador asevera que debe ubicarse en un lugar “con agua” o en Hidalgo, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Michoacán también se suma a la contienda.

Así lo confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien reiteró que la entidad tiene las condiciones ideales para que Tesla construya su planta, además, destacó que el Parque Bajío Uno almacena un millón de metros cúbicos de agua anualmente, concesión otorgada desde hace varios años por la Comisión Nacional del Agua.

TE PUEDE INTERESAR: Tesla: Musk informará a AMLO dónde se instalará el ecosistema de empresas

Entretanto, hizo hincapié en las 440 hectáreas que posee a un costado de la carretera México-Guadalajara, las vías de ferrocarril desde Lázaro Cárdenas hasta Estados Unidos y Canadá, y que dicho parque cuenta con acceso directo a la carretera federal 140, ubicada a siete kilómetros del Aeropuerto Internacional de Morelia.

Otra opción, sería la Isla de la Palma, ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas, y en dicho punto presume de 640 hectáreas y una localización estratégica para Tesla.

NO HABRÁ “REBATINGA”, DECLARÓ SAMUEL GARCÍA

Apenas el pasado 15 de febrero, el mandatario estatal de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reiteró que otras entidades no se sumarían a “rebatinga” de la planta de Tesla en México.

“Van a hacer que me multen. Así como les dijimos con el Metro, paciencia, paciencia, les decíamos a todos que vienen muy buenas noticias, no hay rebatinga, no hay negociaciones, ya estamos a unos días de que se dé el anuncio”, declaró.

Las negociaciones con el estado comenzaron el pasado mes de octubre de 2022, cuando Elon Musk visitó Nuevo León y confió del encuentro que tuvo con García Sepúlveda, donde se habló de una posible gigaplanta.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nada más que no contaminen’, dice AMLO sobre Tesla y empresas en México

No obstante, pese a los señalamientos del neoleonés, diversas entidades sí se han sumado al “gane” de Tesla, entre ellas, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato y San Luis Potosí.

Luego, AMLO ofició que Nuevo León e Hidalgo, por su cercanía al AIFA, se disputarían dicha sede, el pasado 8 de febrero. Empero, el día de hoy, aseguró que Tesla necesita instalarse en una zona del país con suficiente agua, por lo cual, Nuevo León podría quedar fuera de la contienda.