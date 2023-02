Monterrey, Nuevo León.- Sin mencionar el nombre de la empresa por precaución a que lo multen por los contratos de confidencialidad, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que estamos a unos días de que se dé el anunció de la instalación de Tesla en el estado y descartó una “rebatinga” con otras entidades.

¿Cómo va la nueva inversión de la empresa, esta que hace carros que no contaminan?

“Van a hacer que me multen. Así como les dijimos con el Metro, paciencia, paciencia, les decíamos a todos que vienen muy buenas noticias, no hay rebatinga, no hay negociaciones, ya estamos a unos días de que se dé el anuncio”, dijo el mandatario del estado.

El jefe del ejecutivo estatal habló del tema tras un evento en la Escuela Primaria “Mártires de Cananea”, ubicada en el municipio de Santa Catarina, la mañana de este miércoles.

“Por eso les decía a los niños que estudien, que se preparen muy bien porque vamos a requerir muchos ingenieros, profesionistas; la nueva industria aeroespacial, la industria de la energía eléctrica, del litio; muy contentos”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Habrá pronto ‘buenas noticias’ sobre Tesla: Marcelo Ebrard

En octubre del año pasado, el presidente de la armadora de automóviles Tesla, Elon Musk estuvo en Nuevo León y se mencionó que sostuvo un encuentro con García y algunos funcionarios de su gabinete para ver la instalación de una “Gigaplanta” en la entidad.

Sin embargo, en las últimas semanas, el propio gobierno federal ha mencionado la posibilidad de que la armadora podría instalarse en otros estados como Sonora, Hidalgo y el Estado de México.

También más recientemente se han anotado Guanajuato y San Luis Potosí.

No obstante, el jefe del ejecutivo estatal, dijo muy seguro que “no hay rebatinga”, lo que hace suponer que la entidad ha sido la elegida para la instalación de la armadora de Tesla y en los próximos días se podría estar oficializando el anuncio.