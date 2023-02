‘Nada más que no contaminen’, dice AMLO sobre Tesla y empresas en México

Luego de que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señalara que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría una charla con Elon Musk, por medio de una llamada telefónica, ahora AMLO confirma el encuentro.

Esto, con motivo de instalar una fábrica de Tesla en México, empresa liderada por Musk. AMLO reiteró, durante una breve entrevista con El Universal, que también desconoce la fecha exacta, pero sucederá.

“Cuando yo pueda sí, con mucho gusto”, afirmó, momentos después de encabezar la nacionalización del litio. En dicha celebración, AMLO aseveró que hablará con todo empresario que busque instalar sus plantas en México, con motivo, también, de la generación de empleo.

Sin embargo, resaltó que la única condición será que las empresas no contaminen.

“Con todo los empresarios que quieren invertir en México estamos dispuestos a hablar de facilidades para que se instalen las empresas y se generen empleos. Nada más que no contaminen, no consuman agua en exceso, que no tenemos nada más para que la gente”, especificó.