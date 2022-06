$!Minuto a Minuto: Elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; se eligen gobernadores

“Es un tema que no tiene que ver con Durango, yo creo que aquí la gente sabe distinguir perfectamente bien lo que está pasando”, aseveró.

“Hoy se da una nueva forma de hacer fraude en las elecciones mediante QR, coartando la libertad de la gente para emitir su voto. Por ello, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática presentarán las denuncias ante las autoridades electorales para frenar las violaciones que intenta realizar este partido, porque no permitiremos que violente el derecho democrático del voto libre y secreto”, señaló.

“Hay quema de boletas sobre todo en algunas partes afectadas por el huracán Agatha, Santiago Astata, cerca del istmo hacia la costa, por ejemplo que aron boletas, en Santa María Tonameca también hubo quema de boletas, no permitieron la instalación, sin embargo, afortunadamente no ponen en riesgo la validez del proceso electoral” dijo.

La quema de boletas electorales en comunidades de las regiones oaxaqueñas afectadas por el huracán Agatha, no pone en riesgo la validez de los comicios, aseguró el representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), Giovanni Vázquez.

13:43 hrs | Quema de boletas en Oaxaca no pone en riesgo validez de elección: Morena

En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que serán instaladas más de 21 mil casillas en los seis estados que se celebran las elecciones de este 2022, descartando puntos de votación en otras entidades en las que no haya votaciones.

“Voy a respetar el triunfo, soy una mujer con un gran espíritu democrático, estoy hecha en esto, hecha en instituciones, estoy hecha para respetar, para honrar así que yo no tengo ningún problema con la democracia, es parte de mi formación”, dijo.

11:10 hrs | Se han instalado más del 71% de las casillas en Durango, informa Instituto Electoral estatal

El consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, Omar Ortega Soria, informó que al último corte de las dos mil 545 casillas que se instalarán en el estado, se han confirmado la instalación del 73.91 por ciento de las casillas.

Además, advirtió que de las que no se tienen reporte, “no significa que no se han instalado, tan solo que no tenemos conformación. “vamos con la meta del 100%”.

11:01 hrs | Jornada electoral en Oaxaca “van a desarrollarse en armonía”: Salomón Jara

El candidato de la colación “Juntos Hacemos Historia” Salomón Jara, confió en que no habrá problemas en la jornada electoral que se lleva a cabo este domingo en la entidad, e hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas.

“Estoy seguro que van a desarrollarse en armonía y en paz este proceso electoral. Tengo confianza en que las cosas van a salir bien hoy. Vine a votar, vi todo en orden todo muy bien organizado, felicito a los órganos para que se siga de esta manera el trabajo de este proceso electoral”, expuso.

10:45 hrs | Van 730 casillas electorales instaladas en Quintana Roo

Al corte de las 10:00 horas, se reportó que se han instalado 730 casillas electorales en Quintana Roo, para renovar la gubernatura, así como 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación poblacional.

10:32 hrs | Reportan robo y quema de boletas electorales en municipio de Oaxaca

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó que se reportó el robo, destrucción y quema de paquetería electoral en el municipio de Santa María Tonameca, que es zona de desastre tras el paso del huracán Agatha.