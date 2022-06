Monreal: No confío en las encuestas, menos en las de Morena

CDMX.- Al recalcar que cuenta con la calidad moral e histórica para participar en el proceso interno de selección de candidato presidencial de su partido, el senador Ricardo Monreal señaló de manera tajante que no confía en el método de encuestas para elegir candidatos, mucho menos en las que hace Morena, porque son manipulables.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República expresó su deseo de que su partido cambie de posición y diseñe un método de selección diferente, al señalar que ya fue víctima de manipulación.

“No confío en las encuestas, mucho menos en las que hace el partido. Quisiera que diseñara un método de selección diferente, porque las encuestas que hace el partido son manipulables, y no confío porque ya fui víctima de ello, pero falta tiempo, y vamos a ver si podemos lograr que cambien de opinión los dirigentes”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta dijo no sentirse excluido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, si lo menciona o no como aspirante a la Presidencia, ya que, enfatizó, así es el Presidente.

Monreal Ávila adelantó lo que será parte de su proyecto de nación, y que dará a conocer en las próximas semanas, como aspirante hacia 2024.

“Estoy formulando el plan de gobierno, soy de los que piensa que primero se proyecte y luego se nombre. El proyecto ya lo tengo prácticamente listo, sólo estoy en los últimos detalles. Quiero sacarlo a la luz hasta que concluya el proceso de calificación de las elecciones de gobernadores, que apenas fue este domingo pasado. Quizá en tres a cuatro semanas lo dé conocer, ya está concluido, sólo lo estoy afinando”, comentó.

Sobre este tema, explicó que hará foros de enriquecimiento de diálogos con la ciudadanía, “esto para poder generar condiciones de mejoría al proyecto, explicarles mis planteamientos; pensando y viendo hacia el futuro del país, y en este sentido creo que vamos a tener una muy buena respuesta”.

Ricardo Monreal sostuvo que el Presidente está en su derecho de considerar a quien puede ser su sucesor. “Estoy muy tranquilo, le tengo respeto y no me siento ofendido porque no me incluya, entiendo que así es él, lo conozco desde hace 25 años y tampoco tengo ninguna situación de incomodidad porque no me mencione”.