Morena lanza convocatoria para candidatos a las 9 gubernaturas de México; fechas y reglas para abanderados en 2024

Los interesados se podrán registran en línea entre el 25 y 26 de septiembre , además, no estarán obligados a renunciar a su cargo al momento de su inscripción, de acuerdo a la información aprobada durante una reunión sostenida el lunes 18 de septiembre por los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional ( CEN ) de Morena, presidida por Mario Delgado.

En un inicio se había planteado que realizarán giras estatales, al igual que las “corcholatas” presidenciales, pero la propuesta fue desechada ; sin embargo, se aprobó que no sea obligatoria su renuncia al momento de su inscripción en caso de que el aspirante ostente algún cargo, pero lo deberán hacer 180 días antes del 2 de junio de 2024 , teniendo como fecha límite los últimos días de este año.

Militantes y externos podrán participar, siempre y cuando los últimos acrediten “el cumplimiento a los principios éticos del movimiento”. Podrá ser hasta el 30 de octubre de 2023, cuando la Comisión Nacional de Elecciones publique la relación de solicitudes de registro aprobadas.

Personas que ocupen algunos cargos públicos no podrán participar como los Magistrados: “No ser Magistrada o Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni consejera o consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus funciones, cuando menos dos años antes del día 2 de junio de 2024”, señala la convocatoria.

Así como no estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni en las fuerzas de seguridad pública del Estado, cuando menos noventa días anteriores al día 2 de junio de 2024; No ser titular de la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General, Fiscalía Central, Fiscalía Especial en materia de Delitos Electorales Secretario o Secretaría del Despacho del Poder Ejecutivo, a no ser que se separe del cargo en el mismo tiempo que la negación anterior

¿SE PUEDE CANCELAR UN REGISTRO A ASPIRANTE?

En el caso de que un aspirante violente a otro, su registro será cancelado, ya que “queda prohibido el uso de campañas dispendiosas y anuncios espectaculares; uso de recursos públicos de cualquier naturaleza; intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes; la utilización de programas sociales, condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes”.

Los aspirantes también tiene la obligación de llamarle la atención a sus simpatizantes en caso de que actúen en contra de alguno de sus contrincantes. “Cabe recordar que este tipo de prácticas suelen ser inducidas o auspiciadas por nuestros adversarios con el propósito de dividirnos, debilitarnos o desprestigiarnos”, informa la convocatoria.