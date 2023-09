No se ‘achica’... Cuauhtémoc Blanco ahora va por la CDMX; pedirá licencia como gobernador de Morelos

Subrayó que su objetivo es convertirse en el sucesor de Martí Batres, quien ocupa actualmente el puesto de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y no mantenerse como candidato para algunas de las alcaldías, como ha sido mencionado en diversas esferas políticas.

“No me interesaría una alcaldía, eso lo han querido manejar así en la Ciudad de México, pero siempre he dicho que, cuando lleguen los tiempos, me encantaría quedar como jefe de Gobierno”, dijo durante la entrevista.

Añadió que considera tener posibilidades para ganar la encuesta de Morena para liderar los Comités de defensa de la Cuarta Transformación: “Yo nací ahí, yo crecí ahí y me tienen mucho cariño la gente. Esto es como el fútbol que gane el mejor”.

ESTO OPINA CUAUHTÉMOC BLANCO SOBRE SU POSIBLE COMPETENCIA

Cuando se le cuestionó sobre otros aspirantes que ya anunciaron su interés en buscar la candidatura de Morena, como Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, y Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana, que se posicionan como favoritos en las encuestas, el gobernador de Morelos señaló que sería la ciudadanía el factor clave y decisivo y que él no se ‘achica’.

“No sé si vaya a ser el favorito de Claudia, pero yo creo que los que deciden es la gente, no deciden otras personas, simplemente los que deciden son los ciudadanos y ahí se va a ver quién está arriba en las encuestas, tanto Harfuch, Clara Brugada, me parece que también va Mario Delgado; Entonces todos los que vayan por la Ciudad de México tienen que hacer su mejor esfuerzo para convencer a la gente”.