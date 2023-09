‘Lo haré pedazos’: Sandra Cuevas va por jefatura de Gobierno de la CDMX, solicitará licencia como alcaldesa

“La licencia es por un número de días determinado, y hay que ver cómo salimos (en el proceso). Si entramos es para ganar”, y añadió que “no hay competencia de ninguno de los perfiles de Morena, ellos no son competencia para Sandra Cuevas”.

La alcaldesa comentó que la única persona con la que le gustaría competir es Ricardo Monreal, pero “al doctor Ricardo Monreal ya hemos visto que Morena siempre lo hace a un lado”, declaró.

SANDRA CUEVAS DECLARA QUE NADIE ES COMPETENCIA

Durante discurso afirmó que ninguno de los candidatos podían con ella, como en su momento Claudia Sheinbaum, actual candidata de Morena por la Presidencia de México, no pudo ganarle en las elecciones de la alcaldía de Cuauhtémoc.

“Al que me pongan enfrente, lo voy a hacer pedazos. Si la mujer (Sheinbaum) que va a ser la candidata (de Morena) a la Presidencia no pudo conmigo, no pudo cumplirle el capricho a Andrés Manuel (López Obrador) de quitarme la alcaldía, ¿quién va a poder conmigo?”, apuntó.

