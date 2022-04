Morenistas y funcionarios usan avión de la GN para fines políticos, AMLO lo niega

Además, expresó que en el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, únicamente viajó a los estados a “cumplir con su responsabilidad” y no para promover la consulta de revocación de mandato ni para hacer campaña a favor de ninguna causa política.

Asimismo, el mandatario expresó su inconformidad con el actuar del Instituto Nacional Electoral (INE) en lo que se refiere al proceso de revocación de mandato.

“El INE, el juez, no ha actuado con rectitud yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que solo se impide que se manifiesten que participen los que están a favor de la transformación no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo”, declaró.

Hasta el momento, el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó al INE investigar y sancionar al secretario de gobernación, por presunto desvío de recursos públicos para promover la revocación de mandato.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra, señaló que “resulta altamente preocupante que estas actuaciones se lleven a cabo a pocos días de la jornada de revocación de mandato. Este fin de semana se observó todo un despliegue de funcionarios y recursos, lo que hace ver la posibilidad de que el próximo domingo 10 de abril se viva en todo el país una operación de Estado”.

