Muestra video a ucranianos ejecutando a soldados rusos

NEW YORK, EU.- Un video publicado en internet el lunes y verificado por The New York Times parece mostrar a un grupo de soldados ucranianos que matan a efectivos militares rusos capturados en las afueras de un pueblo al oeste de Kiev.

“Todavía está vivo. Graba a estos pillos. Mira, todavía está vivo. Está jadeando”, dice un hombre mientras se ve a un soldado ruso con la chaqueta puesta sobre la cabeza, aparentemente herido, que aún respira. Un soldado dispara entonces al hombre dos veces. Después de que el hombre sigue moviéndose, el soldado le dispara de nuevo y se detiene.

Al menos otros tres aparentemente soldados rusos, incluido uno con una evidente herida en la cabeza que tiene las manos atadas a la espalda, pueden verse muertos cerca de la víctima. Todos visten de camuflaje, y tres tienen en los brazos las bandas blancas que suelen llevar las tropas rusas. Hay equipamiento desparramado a su alrededor y manchas de sangre cerca de la cabeza de cada uno.

Los asesinatos parecen haber sido el resultado de una emboscada ucraniana a una columna rusa que se produjo en torno al 30 de marzo, cuando las tropas rusas se retiraban de las pequeñas ciudades al oeste de Kiev que han sido escenario de intensos combates durante semanas.

El 2 de abril, el periodista independiente Oz Katerji publicó en Twitter videos e imágenes de la columna destruida y escribió que los soldados le dijeron que los rusos habían sido emboscados 48 horas antes.