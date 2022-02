Mujer ofrecía vapeadores y ‘regalos’ a adolescentes para tener relaciones con ellos

La madre de uno de los menores dijo que, según el testimonio de su hijo, Blair les ofreció diversos artículos, incluidos bolígrafos vapeadores.

“La gente se enfoca principalmente en el perpetrador”, le dijo a WSYR. “No se dan cuenta de cómo devasta a una familia. Cómo están las familias en casa y no cómo no sabemos qué hacer a continuación. No tengo idea de cómo seguir adelante con esto”.

La oficina del alguacil recibió una referencia del Departamento de Servicios para Niños de Tennessee el 9 de diciembre alegando que Blair estaba teniendo encuentros sexuales con menores que asistían a la escuela secundaria McMinn Central, dijo Guy a medios locales.

Blair está acusada de 18 cargos de violación de menores con agravantes, cuatro cargos de trata de personas mediante el patrocinio de la prostitución y un cargo de solicitación de un menor.

Con información de medios