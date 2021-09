Mujer que increpó a Isabel Arvide durante ‘grito’ en Estambul denuncia ataques

Dijo que por esta razón no se podía quedar callada frente a la “osadía” de la cónsul Arvide, ya que faltó al protocolo establecido en estas celebraciones por la inclusión del presidente después de los héroes patrios y antes de decir “viva México”.

Aseguró que respeta al presidente de la República y que desea que termine su mandato en buenos términos, pero reiteró que no considera que se le pueda incluir junto con los héroes de la Independencia en la ceremonia del ‘grito’.

Mencionó que en otros tuits Arvide la acusó de estar “borracha y drogada”, lo que también es falso. Pidió que muestre pruebas de sus dichos, ya que de no hacerlo incurre en el delito de difamación.

“Al momento de exhibir mi nombre, está rompiendo la ley de protección de datos y me coloca en una posición vulnerable, haciéndome blanco de ataques en los que incluso me han deseado hasta la muerte”, dijo.

Cano recuerda que Isabel Arvide perdió una demanda por difamación en 1998 frente a la viuda del expresidente José López Portillo, Sasha Montenegro, por la que se determinó una indemnización de cientos de miles de pesos.

“Todos tenemos el derecho de expresarnos libremente, desafortunadamente hay muchos mexicanos que no pueden, que no se atreven o que no están en el momento, pero aquellos que tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, lo hacemos cuando es necesario. Viva México“, finalizó el mensaje.

Esto fue lo sucedido durante la ceremonia del grito, el pasado 15 de septiembre en Estambul:

Al respecto, la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, aseguró que “la permanencia de Isabel Arvide al frente del Consulado en Estambul es una afrenta a los mexicanos”.