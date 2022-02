56.3 % de los mexicanos piensan que es necesario investigar al hijo de AMLO

Según un sondeo realizado por Consulta Mitofsky y que fue publicado en el diario El Economista señaló que un 56.3 % de los mexicanos está “de acuerdo” con la investigación del caso, mientras que un 30.7 % está en desacuerdo y un 13 % que no se posiciona.

Así mismo, un 47.1 % considera que la investigación reveló que el discurso de AMLO es “incongruente” porque su familia “no es austera”; por otra parte, el 25.6 % está en desacuerdo con esta afirmación y solo un 2.3 % no sabe o no responde.

En otro dato, el 36.9 % de los encuestados creen que el hijo y su esposa están “involucrados en actos de corrupción o conflicto de intereses”, el 42 % está no está de acuerdo y un 21.1 % no sabe o no responde.

